Phát hiện các hài cốt cùng bia khắc tên liệt sĩ tại xã Quế Phước
Ngày 19/11, trong quá trình khai quật tại thôn Thạch Bích (xã Quế Phước), Tổ công tác số 4 thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện 2 hài cốt cùng hai tấm bia xi măng có khắc họ tên, đơn vị. Cùng ngày, Tổ công tác số 3 phát hiện thêm 1 hài cốt tại thôn Trà Dương (xã Trà My).
Tại thôn Thạch Bích, tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”. Tại vị trí này, tổ công tác còn phát hiện một số mảnh bom, đạn AK.
Tấm bia phát hiện cùng hài cốt thứ 2 có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”. Các di vật khác gồm một số mảnh bom, đạn AK và hai nút áo.
Thông tin khắc trên hai tấm bia là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính.
Tại thôn Trà Dương (xã Trà My), hài cốt do Tổ công tác số 3 phát hiện đã phân hủy nặng, xương ống chân vỡ vụn. Di vật tìm thấy cùng hài cốt gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.
Để tiếp tục thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ và các giấy tờ, tư liệu liên quan.
Người có thông tin có thể liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phat-hien-cac-hai-cot-cung-bia-khac-ten-liet-si-tai-xa-que-phuoc-3358970.html