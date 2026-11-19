Hai tấm bia có khắc tên liệt sĩ tại xã Quế Phước. Ảnh: Bộ chỉ huy Quân sự thành phố.

Tại thôn Thạch Bích, tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”. Tại vị trí này, tổ công tác còn phát hiện một số mảnh bom, đạn AK.

Tấm bia phát hiện cùng hài cốt thứ 2 có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”. Các di vật khác gồm một số mảnh bom, đạn AK và hai nút áo.

Các lực lượng tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm tại xã Quế Phước. Ảnh: Bộ chỉ huy Quân sự thành phố.

Thông tin khắc trên hai tấm bia là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính.

Tại thôn Trà Dương (xã Trà My), hài cốt do Tổ công tác số 3 phát hiện đã phân hủy nặng, xương ống chân vỡ vụn. Di vật tìm thấy cùng hài cốt gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.

Nhiều di vật liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Để tiếp tục thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ và các giấy tờ, tư liệu liên quan.

Người có thông tin có thể liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.