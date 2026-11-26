Ngày 26/11, trong quá trình làm vườn, chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Tân Kiều, xã Hà Linh) phát hiện một cá thể rùa bò lên khe đá phía sau vườn nhà. Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, chị Thuận đã mang cá thể rùa đến trụ sở Công an xã để bàn giao.

Chị Nguyễn Thị Thuận mang cá thể rùa đến trụ sở Công an xã Hà Linh để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hà Linh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê kiểm tra, xác định đây là cá thể rùa cổ sọc, thuộc nhóm IIB, có trọng lượng gần 2kg, sức khỏe tốt. Tiếp đó, Công an xã Hà Linh và Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời tiến hành các bước để tái thả cá thể rùa trở về môi trường tự nhiên.

Được biết, trước đó, nhiều người dân trên địa bàn xã Hà Linh đã tự giác giao nộp các cá thể động vật hoang dã quý hiếm khi phát hiện, bắt gặp. Việc này thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của người dân và cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an cơ sở.