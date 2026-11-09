Phát hiện cá chết la liệt ở bãi biển, người dân sững sờ trước thứ bị sóng đánh dạt vào bờ

Hiện tượng nhiều loài cá chết nổi dọc bờ biển Bang Saen, tỉnh Chonburi (Thái Lan), cùng hàng loạt vỏ sò, ốc bị sóng đánh dạt vào bờ khiến người dân và du khách không khỏi ngạc nhiên. Nguyên nhân ban đầu được một tiểu thương địa phương nhận định có thể liên quan đến hoạt động đánh bắt của các tàu cá nhỏ, song vẫn cần cơ quan chức năng xác minh.

Ngày 8/11, truyền thông Thái Lan đưa tin, tại khu vực cầu Ratchanawi, gần vòng xoay Laem Thaen, thuộc phường Saen Suk, thành phố Chonburi, tỉnh Chonburi, xuất hiện số lượng lớn cá chết nổi trên mặt nước và trôi dạt vào bờ biển Bang Saen.

Qua ghi nhận tại hiện trường, xác cá thuộc nhiều loài khác nhau nằm rải rác dọc bờ biển, một số trôi nổi trên mặt nước. Đáng chú ý, nhiều loại vỏ sò, ốc với số lượng lớn cũng bị sóng biển đánh dạt lên bãi cát. Một phần khác vẫn nổi trên mặt nước, khiến khu vực ven biển xuất hiện dày đặc xác cá và vỏ nhuyễn thể.

Hiện tượng bất thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại khu vực.

Trao đổi với truyền thông địa phương, một tiểu thương 60 tuổi chuyên kinh doanh cá tại khu vực cầu Ratchanawi, người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đánh bắt thủy sản, đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân sự việc.

Theo người này, căn cứ vào đặc điểm của những loài cá được tìm thấy, số cá chết có thể là sản phẩm từ hoạt động đánh bắt bằng lưới của các tàu cá nhỏ. Trong quá trình khai thác, nếu lượng cá thu được quá lớn, vượt quá khả năng chuyên chở của tàu, ngư dân có thể phải thả lại một phần xuống biển nhằm tránh tình trạng tàu quá tải, thậm chí đối mặt nguy cơ chìm.

Người tiểu thương cho biết thêm, phần lớn số cá được tìm thấy có giá trị thương mại không cao. Vì vậy, ngư dân thường ưu tiên giữ lại những con cá lớn hoặc các loại cá có giá bán tốt để mang về tiêu thụ. Số cá còn lại có thể bị thả xuống biển, sau đó chết và bị sóng đánh dạt vào bờ.

Theo nhận định này, tình trạng trên có thể khác với hoạt động của những tàu đánh cá quy mô lớn, vốn có khả năng chuyên chở sản lượng thủy sản nhiều hơn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán dựa trên kinh nghiệm cá nhân của người làm nghề cá. Nguyên nhân thực sự khiến nhiều loài cá chết xuất hiện tại vùng biển Bang Saen vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Về hoạt động du lịch, người tiểu thương cho biết du khách hiện vẫn có thể tắm biển tại những khu vực bãi tắm quen thuộc. Bởi số cá chết được ghi nhận chủ yếu tập trung quanh khu vực mũi Laem Thaen, chưa lan đến những bãi biển đông người thường xuyên xuống nước.

Dẫu vậy, người này cũng cảnh báo hướng gió và dòng chảy có thể thay đổi, khiến xác cá tiếp tục bị cuốn vào những khu vực khác trên bờ biển. Nếu tình trạng này xảy ra, xác cá phân hủy có thể tạo ra mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách du lịch.

Hiện người dân vẫn chờ cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, đồng thời đánh giá chất lượng nước biển tại khu vực. Việc xác minh được xem là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn môi trường và tạo sự yên tâm cho người dân cũng như du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bang Saen.

Đáng chú ý, dù giả thuyết liên quan đến hoạt động đánh bắt cá được đưa ra, vẫn chưa có kết luận chính thức về hiện tượng này. Do đó, cần thận trọng trước những suy đoán về nguyên nhân, đặc biệt khi chưa có kết quả kiểm tra môi trường nước và xác định tình trạng của các loài thủy sản được tìm thấy.