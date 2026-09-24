Phát hiện bức tường 2.000 năm tuổi có thể hé lộ nguồn gốc Paris cổ đại

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một đoạn tường cổ dài khoảng 20 m nằm dưới một tòa nhà trên đảo Île de la Cité, ngay gần Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame ở trung tâm thủ đô Paris.

Công trình này được xác định có niên đại từ thời kỳ Gallo-Roman (khoảng thế kỷ I trước Công nguyên đến thế kỷ V sau Công nguyên) và có thể là phần còn sót lại của thành lũy Lutetia - tên gọi cổ của Paris khi thành phố còn là một khu định cư của người Gaul và La Mã.

Bức tường Gaulish được phát hiện trong sân bệnh viện Hôtel-Dieu trên đảo Île de la Cité ở Paris. Ảnh: X

Bức tường cổ, được cho là có nguồn gốc Gaulish, được phát hiện trong khuôn viên sân của bệnh viện Hôtel-Dieu de Paris trên đảo Île de la Cité. Đây là một địa điểm có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Paris, bởi Hôtel-Dieu được xem là bệnh viện lâu đời nhất của thành phố, tọa lạc ngay tại trung tâm thủ đô, bên cạnh Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame.

Bộ Văn hóa Pháp nhận định đây có thể là “một bước đột phá lớn” trong nghiên cứu lịch sử hình thành thành phố.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard cho biết phát hiện này có thể là một trong những di vật quan trọng nhất từng được tìm thấy nhằm tìm hiểu về nền văn minh Gallic Lutetia, dù các nhà khoa học vẫn cần tiếp tục xác minh chính xác chức năng và niên đại của công trình.

Theo các chuyên gia, bức tường bằng đá và gỗ có thể từng thuộc hệ thống phòng thủ của bộ tộc Parisii - cộng đồng người Gaul sinh sống dọc sông Seine vào thời kỳ đồ sắt. Phát hiện được thực hiện trong quá trình khai quật khảo cổ bên dưới bệnh viện Hôtel-Dieu, nơi các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy dấu vết cháy trên cấu trúc này.

Dữ liệu định tuổi bằng carbon phóng xạ từ các vật liệu bị cháy cho thấy công trình có thể được xây dựng trong khoảng từ năm 200 trước Công nguyên đến năm 10 trước Công nguyên, bao gồm thời điểm diễn ra trận chiến Lutetia năm 52 trước Công nguyên giữa người Gaul và quân đội La Mã.

Trong nhiều thế kỷ, Île de la Cité được xem là trung tâm ban đầu của Lutetia, phù hợp với mô tả của Julius Caesar trong tác phẩm Bình luận về cuộc chiến xứ Gaul (De Bello Gallico), trong đó ông nhắc đến một khu định cư nằm trên một hòn đảo giữa sông Seine. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khảo cổ gần đây lại cho rằng trung tâm của Lutetia có thể nằm ở khu vực Nanterre, vùng ngoại ô phía tây Paris.

Phát hiện mới tại Île de la Cité có thể cung cấp thêm bằng chứng quan trọng cho giả thuyết truyền thống về nguồn gốc của Paris. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ cho biết cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Lutetia là tên gọi cổ của Paris dưới thời La Mã. Khu định cư này lần đầu được nhắc đến trong cuốn thứ bảy của tác phẩm Cuộc chiến Xứ Gallia của Julius Caesar và sau đó trở thành nền móng cho sự phát triển của một trong những thành phố quan trọng nhất châu Âu.