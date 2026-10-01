Phát hiện bom 'khủng' bên bờ sông ở Quảng Trị

Ngày 01/10, thông tin từ UBND xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết, một người dân địa phương vừa phát hiện một quả bom lớn, dài khoảng 1m, hiện chưa xác định được chủng loại.

Trước đó, ngày 30/9, trong lúc đi làm rẫy về anh Hồ Văn Thông (sinh năm 1990, trú tại thôn A Xóc-Cha Lỳ, xã Hướng Lập) phát hiện một quả bom nằm sát bờ sông, cách cầu treo A Xóc khoảng 150m về phía Đông Nam nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Ảnh minh hoạ.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã phối hợp với Công an và lực lượng quân sự xã Hướng Lập chăng dây khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom.

Hiện, chính quyền địa phương đã liên hệ với lực lượng rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tiến hành xử lý quả bom theo quy định.

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