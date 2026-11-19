Ông Nguyễn Công Thông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Trong quá trình chuyển dịch sang các ngành công nghệ cao, Bắc Ninh ngày càng có nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và khả năng làm chủ công nghệ mới. Các lĩnh vực như: Điện tử, bán dẫn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo không chỉ đòi hỏi đội ngũ lao động được đào tạo bài bản mà còn cần những kỹ sư, chuyên gia có năng lực nổi trội, khả năng nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp. Vì vậy, thực hiện chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài theo Kết luận số 105-KL/TW cần gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân có tố chất, năng lực vượt trội để hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Từ thực tiễn đào tạo, chúng tôi nhận thấy liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là một hướng đi quan trọng để tạo nguồn nhân lực, đồng thời phát hiện những cá nhân có tiềm năng phát triển thành nhân tài. Khi doanh nghiệp trực tiếp tham gia xác định nhu cầu, góp ý chương trình đào tạo, cử chuyên gia hướng dẫn thực hành và tiếp nhận sinh viên thực tập, nhà trường có điều kiện cập nhật kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu thực tế.

Quá trình học tập gắn với thiết bị, dây chuyền và công nghệ hiện đại không chỉ giúp người học nâng cao tay nghề mà còn bộc lộ rõ hơn khả năng tư duy kỹ thuật, sáng tạo, nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Đây là cơ sở để nhà trường và doanh nghiệp nhận diện, lựa chọn những cá nhân có năng lực nổi trội, từ đó có định hướng đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng và phát triển phù hợp.

Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn đăng ký đào tạo 43 ngành nghề, hiện có 15 nghề trình độ cao đẳng và 13 nghề trình độ trung cấp đang được đào tạo, với quy mô tuyển sinh hằng năm hơn 6.000 học sinh, sinh viên. Thông qua hợp tác với doanh nghiệp, nhà trường đã cung cấp hơn 16.000 lao động kỹ thuật trình độ trung cấp và cao đẳng cho các đơn vị sản xuất. Đơn cử như riêng tại Samsung Việt Nam hiện có hơn 2.000 kỹ thuật viên là cựu học sinh, sinh viên của trường đang làm việc. Năm 2026, Samsung Việt Nam đặt Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao rộng 725 m² tại trường, phục vụ hoạt động đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng công nghệ.

Theo tôi, giá trị của liên kết đào tạo không chỉ nằm ở số lượng lao động được cung ứng cho doanh nghiệp mà còn ở khả năng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những người thực sự có năng lực. Bên cạnh chương trình đào tạo đại trà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, cần chú trọng các chương trình chuyên sâu, tạo điều kiện để sinh viên có tố chất nổi trội được tiếp cận công nghệ mới, tham gia nghiên cứu, thực hành trên thiết bị hiện đại và giải quyết những bài toán kỹ thuật thực tế.

Sự phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền trong đào tạo chuyên sâu, học bổng, tuyển dụng, phát triển nghề nghiệp sẽ mở rộng cơ hội cho những cá nhân có năng lực được trưởng thành, khẳng định khả năng và đóng góp lâu dài tại địa phương.