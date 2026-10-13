Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: 'Coi như con chưa biết'

Hôm đó, công ty cho nghỉ hai ngày nên tôi muốn về nhà tạo bất ngờ cho bố mẹ. Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy bố đang gọi video cho ai đó, còn mẹ không có nhà.

Ban đầu, tôi nghĩ bố đang trao đổi công việc nên định lên phòng nghỉ ngơi, nhưng rồi vài câu nói lọt vào tai khiến tôi khựng lại. Bố đang nói những lời nhớ nhung, thân mật với một người phụ nữ. Tôi không nghe được toàn bộ câu chuyện, cũng không biết người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng cách bố nói chuyện rõ ràng không giống một cuộc trao đổi công việc thông thường. Đúng lúc ấy, bố nhìn thấy tôi. Ông giật mình, vội vàng kết thúc cuộc gọi rồi tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi không hỏi ngay vì quá bất ngờ. Cả buổi tối hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về những gì mình nghe được. Người đàn ông vẫn gọi điện hỏi han tôi, vẫn được tôi kính trọng và tin tưởng suốt bao năm, tại sao lại có thể giấu gia đình một mối quan hệ như vậy? Tôi tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay đang suy diễn, nhưng vẻ lúng túng của bố khi thấy tôi bước vào cứ ám ảnh mãi.

Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, tôi cùng mẹ ra chợ như mọi khi. Đi được một đoạn, tôi không thể giữ kín chuyện này thêm nữa nên kể lại tất cả những gì đã chứng kiến. Tôi đã nghĩ mẹ sẽ tức giận, sẽ khóc hoặc ít nhất cũng bất ngờ trước lời kể của con gái. Nhưng mẹ chỉ im lặng rất lâu rồi nói một câu khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào: “Con đừng nói gì cả, coi như chưa biết”.

Tôi gặng hỏi, mẹ mới tiết lộ rằng bố từng phản bội bà từ hơn chục năm trước. Mẹ đã biết chuyện nhưng chọn tha thứ, tiếp tục sống cùng bố vì muốn tôi có một gia đình trọn vẹn. Bây giờ tôi đã trưởng thành, sắp kết hôn, mẹ càng không muốn chuyện cũ bị khơi lại rồi khiến gia đình xáo trộn. Bà nói rằng chỉ cần bố vẫn quan tâm đến gia đình, vẫn trở về nhà và làm tròn trách nhiệm thì có những chuyện tốt nhất nên bỏ qua.

Nghe mẹ nói, tôi vừa đau lòng vừa tức giận. Tôi thương mẹ vì không ngờ bà đã phải chịu đựng những điều ấy suốt nhiều năm mà chưa từng kể với con. Nhưng tôi cũng giận vì mẹ dường như đã quen với việc nhẫn nhịn đến mức xem sự phản bội của chồng là chuyện có thể chấp nhận, miễn gia đình vẫn giữ được vẻ ngoài bình thường. Tôi muốn hỏi mẹ có thực sự hạnh phúc không, hay chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng lựa chọn năm xưa là đúng.

Tôi cũng thất vọng về bố. Trước đây, tôi luôn nghĩ ông là người đàn ông có trách nhiệm, là chỗ dựa của mẹ và là hình mẫu mà mình có thể tin tưởng. Giờ đây, mỗi lần nhìn bố nói chuyện bình thường với mẹ, tôi lại nhớ đến cuộc gọi hôm ấy và cảm thấy khó lòng cư xử như chưa từng biết gì. Tôi muốn hỏi thẳng bố, muốn ông hiểu rằng việc làm ấy không chỉ khiến mẹ tổn thương mà còn làm thay đổi cách tôi nhìn nhận ông. Nhưng nếu tôi nói ra, liệu mẹ có phải chịu thêm đau khổ? Liệu gia đình có rơi vào cảnh căng thẳng đúng lúc tôi chuẩn bị lập gia đình riêng?

Tôi đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn. Nếu im lặng theo lời mẹ, tôi có cảm giác mình đang tiếp tay để bố tiếp tục che giấu sự thật. Nếu vạch trần mọi chuyện, tôi lại sợ người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là mẹ, người đã cố gắng giữ gìn gia đình suốt bao năm. Tôi không muốn quyết định thay mẹ về cuộc hôn nhân của bà, nhưng cũng không biết làm sao để tiếp tục sống bình thường khi đã nhìn thấy một mặt khác của bố.

Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với bố, yêu cầu ông chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, hay tôn trọng lựa chọn im lặng của mẹ và giữ khoảng cách với chuyện riêng của bố mẹ? Tôi muốn bảo vệ mẹ, nhưng càng nghĩ càng nhận ra mình không thể quyết định thay bà. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ làm gì để vừa không phản bội niềm tin của mẹ, vừa không phải giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn?

Thủy Hương (Quảng Ninh)