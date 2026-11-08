Phát hiện bình tông, ví da, mẫu xương ở khu vực hầm trú ẩn nghi có 40 bộ đội hy sinh

Ngày 8/11, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Lê Quốc Vũ cho biết, trong quá trình tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Yên Ngựa, núi Pà Gầm, thuộc thôn Làng Rào, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một số đồ dùng, vật dụng nghi của các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Nhiều hiện vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm khu vực nghi có hầm trú ẩn bị sập làm nhiều bộ đội hy sinh.

Các vật dụng được ghi nhận gồm bình tông, tăng võng, vải, một chiếc ví, những mẫu vật nghi là xương và một vật thể dạng lựu đạn đã hoen gỉ theo thời gian.

Trước đó, xã Sơn Thủy tiếp nhận thông tin từ nhân dân địa phương cung cấp, khoảng năm 1967-1968, tại khu vực đồi Yên Ngựa, núi Pà Gầm, thuộc thôn Làng Rào, từng có một căn hầm trú ẩn của bộ đội.

Trong một đêm, căn hầm bị máy bay ném bom đánh sập, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Thời điểm xảy ra sự việc, trong hầm có khoảng 30-40 bộ đội.

Phía trên khu vực hầm từng có ba phần mộ liệt sĩ, được cho là đã cất bốc vào khoảng năm 2002-2003.

Hiện UBND xã Sơn Thủy tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đội K53 và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác tìm kiếm, xác minh theo đúng quy định.

Chiếc ví da được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm.

Đồng thời, địa phương kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân, nhất là những người từng sinh sống, hoạt động tại khu vực thôn Làng Rào trong những năm 1967-1968, tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh, tài liệu và ký ức liên quan đến căn hầm, trận bom cùng các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Trước đó, từ thông tin nhân dân, xã Sơn Thủy đã khai quật, tìm thấy một HCLS ngay trong vườn nhà dân.