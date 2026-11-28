Phát hiện mới này hé lộ cơ chế tiến hóa phức tạp của loài muỗi đang thích nghi với môi trường đô thị và mở rộng phạm vi sinh sống tại châu Phi, làm dấy lên những quan ngại mới về nguy cơ lây lan sốt rét trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc về Khoa học Thực vật phân tử (CEMPS), Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết đối tượng nghiên cứu là muỗi Anopheles stephensi – một trong những loài truyền bệnh sốt rét có khả năng thích nghi đặc biệt tốt với môi trường đô thị.

Khác với nhiều loài muỗi truyền bệnh sốt rét chủ yếu sinh sống ở vùng nông thôn, Anopheles stephensi thích nghi tốt với điều kiện đô thị và có khả năng chịu nhiệt cao. Được phát hiện lần đầu tại Djibouti năm 2012, loài muỗi này đã lan rộng sang nhiều quốc gia châu Phi, làm dấy lên lo ngại có thể cản trở những nỗ lực kiểm soát bệnh sốt rét trên toàn lục địa.

Để tìm hiểu cơ chế giúp loài muỗi này thích nghi với nhiệt độ cao, các nhà khoa học đã phân tích những đặc điểm di truyền liên quan đến khả năng chịu nhiệt. Kết quả cho thấy một biến thể tự nhiên, trong đó một đoạn gene dài khoảng 5.000 cặp bazơ bị mất đi trong gene timeless – gene đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa đồng hồ sinh học – tạo ra những tác động rất khác nhau giữa muỗi đực và muỗi cái.

Cụ thể, những con muỗi đực mang một bản sao của biến thể gene này có lợi thế giao phối rõ rệt khi nhiệt độ cao. Khả năng giao phối thành công của chúng cao gấp khoảng 3,6-4,7 lần so với muỗi đực bình thường. Theo các nhà nghiên cứu, biến thể này dường như giúp tăng khả năng huy động năng lượng, hoạt động bay và sản sinh một hợp chất hóa học tham gia vào quá trình giao tiếp, thu hút bạn tình, qua đó nâng cao lợi thế cạnh tranh sinh sản. Tuy nhiên, ở muỗi cái, biến thể gene trên lại gây ra hệ quả đáng lo ngại. Những cá thể mang biến thể dễ bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét hơn đáng kể so với muỗi cái bình thường. Các nhà khoa học cho rằng biến thể này có thể làm suy yếu một phần cơ chế miễn dịch của muỗi cái, tạo điều kiện để ký sinh trùng phát triển thuận lợi hơn. Đây là phát hiện có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác phòng, chống sốt rét, bởi bệnh lây truyền qua vết đốt của muỗi cái mang ký sinh trùng. Như vậy, một đặc điểm di truyền có thể giúp muỗi đực tăng khả năng sinh sản trong điều kiện thời tiết nóng lại đồng thời làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh thông qua muỗi cái.

Giáo sư Wang Sibao thuộc CEMPS nhấn mạnh việc theo dõi các biến thể di truyền của Anopheles stephensi có thể quan trọng không kém việc giám sát phạm vi phân bố của loài muỗi này. Theo ông, nghiên cứu cung cấp góc nhìn mới về cách biến đổi khí hậu tác động đến quá trình tiến hóa của các sinh vật truyền bệnh, đồng thời tạo cơ sở khoa học để đánh giá nguy cơ lây truyền, xác định khu vực cần giám sát và xây dựng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng và phạm vi phân bố của Anopheles stephensi ngày càng mở rộng, việc tìm hiểu những biến đổi di truyền giúp loài muỗi này thích nghi sẽ đóng vai trò quan trọng trong dự báo và ứng phó với nguy cơ sốt rét.