Phát hiện 'bí mật động trời' của Vũ Quyết Thắng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, chiều 13/9/2026, tại thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương, TP. Hà Nội, Công an xã Chương Dương phát hiện, bắt quả tang Phạm Quốc Tuấn (SN: 1990; nơi ở: thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, TP. Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 0,529 gam ma tuý ketamine.

Đối tượng Vũ Quyết Thắng (áo trắng) và đối tượng Phạm Quốc Tuấn. Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình điều tra mở rộng, Công an xã đã làm rõ Vũ Quyết Thắng, (SN: 1993; chỗ ở hiện nay: thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương, TP Hà Nội) là đối tượng đã bán ma túy cho Phạm Quốc Tuấn. Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và địa điểm có liên quan tại thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương, TP Hà Nội đối với Vũ Quyết Thắng, cơ quan Công an thu giữ thêm 2,663 gam ma tuý ketamine.

Hiện, Công an xã Chương Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Quốc Tuấn về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự, Vũ Quyết Thắng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự.