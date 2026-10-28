Phát hiện bí mật của chồng sau 30 năm chung sống, người vợ rơi vào bi kịch không ngờ

Theo bài viết trên The Guardian ngày 15/3/2026, câu chuyện được chia sẻ trong chuyên mục tư vấn của cây bút Annalisa Barbieri, xoay quanh nỗi đau của một người phụ nữ khi phát hiện sự phản bội từ người bạn đời đã gắn bó với mình suốt ba thập kỷ.

Phát hiện chồng ngoại tình sau 30 năm chung sống

Người phụ nữ cho biết bà đã kết hôn được 30 năm. Cho đến trước khi sự việc xảy ra, bà vẫn xem chồng là người bạn thân thiết nhất của mình.

Tuy nhiên, theo thời gian, bà nhận thấy chồng bắt đầu trở nên xa cách, dù ông vẫn cư xử tử tế. Ban đầu, bà cho rằng đây có thể chỉ là giai đoạn khó khăn nhất thời hoặc một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi bà tình cờ phát hiện chồng đã có quan hệ ngoài hôn nhân với một người phụ nữ khác trong suốt một năm.

Phát hiện ấy khiến cuộc sống mà bà từng tin tưởng hoàn toàn đảo lộn. Người phụ nữ mô tả cảm giác của mình không đơn thuần là thế giới bị đảo ngược, mà mọi thứ từng gắn kết cuộc đời bà dường như tan vỡ.

Người vợ rơi vào bi kịch sau khi phát hiện chồng phản bội. Ảnh minh họa

Trước đó, bà là người năng động, có nhiều sở thích và mối quan tâm. Nhưng sau cú sốc hôn nhân, những điều ấy dần bị đẩy sang một bên. Tâm trí bà gần như chỉ còn xoay quanh việc chồng ngoại tình và những gì đã xảy ra.

Bà cho biết mình thức dậy với những suy nghĩ về sự phản bội và đi ngủ cũng không thể thoát khỏi chúng. Điều khiến bà đau đớn không chỉ là việc bị chồng lừa dối, mà còn là cảm giác xấu hổ, tự ti và nghi ngờ giá trị của chính mình. Bà cảm thấy như thể bản thân không đủ tốt, đồng thời day dứt vì đã sống trong một cuộc hôn nhân mà mình không hề biết sự thật.

Người phụ nữ mong muốn giành lại quyền kiểm soát cuộc sống và không muốn bản thân trở nên cay nghiệt sau biến cố. Bà tự hỏi liệu phản ứng của mình có quá mức hay không và phải mất bao lâu mới có thể hồi phục.

Vì sao người bị phản bội lại tự trách chính mình?

Khi phân tích câu chuyện, Annalisa Barbieri đã tham khảo ý kiến của giáo sư Alessandra Lemma, một nhà tâm lý học lâm sàng và tư vấn, đồng thời là nhà phân tâm học.

Theo chuyên gia, điều đáng chú ý là người phụ nữ dường như không chỉ trải qua nỗi đau vì mối quan hệ tan vỡ, mà còn cảm thấy toàn bộ thế giới nội tâm và cuộc sống bên ngoài của mình sụp đổ.

Những cách bà mô tả bản thân như bị chia cắt thành nhiều mảnh hay mất đi sự gắn kết cho thấy cú sốc đã ảnh hưởng sâu sắc đến cảm nhận về chính mình.

Một điểm khác được chuyên gia lưu ý là người phụ nữ thể hiện sự xấu hổ và tự trách rất rõ ràng, trong khi sự tức giận hướng về người chồng lại gần như vắng bóng.

Theo phân tích của giáo sư Lemma, việc đổ lỗi cho bản thân đôi khi có thể là một cơ chế đối phó với biến cố quá khó chấp nhận. Khi không thể lý giải vì sao người bạn đời lại phản bội mình, một người có thể quay sang tìm kiếm nguyên nhân ở chính bản thân.

Tuy nhiên, cách phản ứng này cũng có thể khiến họ phải chịu thêm tổn thương về tinh thần.

Chuyên gia đồng thời đặt ra khả năng sự việc hiện tại đã khơi lại những nỗi đau hoặc tổn thương từ quá khứ mà người phụ nữ chưa từng thực sự đối diện. Điều đó có thể khiến cú sốc trở nên nghiêm trọng hơn.

Người vợ cần làm gì để vượt qua cú sốc?

Thay vì chỉ tập trung vào thời điểm phát hiện ngoại tình, chuyên gia khuyến khích người phụ nữ nhìn lại toàn bộ cuộc hôn nhân.

Bà có thể tự hỏi mối quan hệ ấy từng mang lại những điều gì tốt đẹp, cuộc sống của mình đã thay đổi ra sao và bản thân thực sự mong muốn điều gì trong thời gian tới.

Việc nhìn lại không có nghĩa là xem nhẹ sự phản bội hay buộc bản thân phải tha thứ. Mục đích là giúp người trong cuộc có cái nhìn rộng hơn, thay vì để một biến cố chi phối toàn bộ cách họ nhìn nhận cuộc đời mình.

Một câu hỏi quan trọng khác là điều gì khiến bà cảm thấy đau đớn nhất: việc chồng ngoại tình hay nhận ra rằng suốt thời gian ấy, bà hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hai điều này có liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau. Nỗi đau vì bị phản bội có thể đi kèm với cảm giác mất niềm tin vào người bạn đời, vào những ký ức chung và thậm chí vào khả năng phán đoán của chính mình.

Giáo sư Lemma cũng nhấn mạnh rằng người phụ nữ không cần phải gánh lấy sự xấu hổ vì hành động của chồng. Bà đã tin tưởng người bạn đời, còn ông là người phá vỡ niềm tin ấy.

Chuyên gia khuyến khích bà chia sẻ những suy nghĩ đang khiến mình đau khổ với một người đáng tin cậy, thay vì âm thầm chịu đựng. Việc bắt đầu trò chuyện về những gì đã xảy ra có thể là bước đầu tiên để xử lý cảm xúc và dần lấy lại sự cân bằng.