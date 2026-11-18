Qua công tác kiểm tra, đấu tranh với tội phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”, liên quan đến cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và hộ kinh doanh Kati.

Cuối tháng 10/2026, khi Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện tổng cộng 7 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của hộ kinh doanh Kati.

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, địa chỉ 52 - 54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, lực lượng Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở, giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt. Khang trực tiếp tư vấn, nhận tiền và điều nhân viên phục vụ khách; cơ sở hưởng lợi từ tiền vé massage.

Đối tượng "vui vẻ" tại cơ sở massage. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hồ Chí Minh

Tại cơ sở Regal, địa chỉ 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, lực lượng Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Kết quả điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở, cho nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt, ngoài tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ nhằm tăng doanh thu. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thâp được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh về tội “Chứa mại dâm”.

Đối với hộ kinh doanh Kati, địa chỉ 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, từ việc phát hiện một cặp nam, nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, lực lượng Công an làm rõ hoạt động môi giới mại dâm liên quan Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung.

Trong đó, Thu trực tiếp điều hành cơ sở; Lương quản lý, môi giới tiếp viên cho khách; Giang thu tiền; Trung tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu. Cơ sở thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức “tiền phạt” khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc. Cả 4 bị can bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm”.

Công an làm việc với đối tượng liên quan. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hồ Chí Minh

Kết quả điều tra cho thấy, các bị can lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tổ chức, môi giới mại dâm nhằm thu hút khách, tăng doanh thu và hưởng lợi. Sau khi khởi tố các vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định.