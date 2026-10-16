Phát hiện bệnh cơ tim phì đại, nguy cơ đột tử từ những dấu hiệu tưởng chừng không đặc hiệu

Bệnh nhân nam 64 tuổi, có tiền sử đái tháo đường týp 2, nhập viện do đau ngực. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có block nhĩ thất – một dạng rối loạn dẫn truyền điện trong tim.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh lý động mạch vành. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính động mạch vành bằng hệ thống Spectral CT 7500 cho thấy hệ động mạch vành không có tổn thương, điều này đã giúp bác sĩ loại trừ nguyên nhân do hẹp động mạch vành lớn.

Điều khiến bác sĩ băn khoăn là chưa tìm ra nguyên nhân gây đau ngực và rối loạn dẫn truyền vẫn chưa được xác định. Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định chụp cộng hưởng từ tim (MRI tim) 3.0 Tesla để đánh giá cấu trúc và chức năng cơ tim.

Các chuyên gia, bác sĩ quan sát hệ thống MRI 3T đã phát hiện sớm bệnh cơ tim phì đại ở bệnh nhân. Ảnh: BVCC

BSCKII Nguyễn Minh Châu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV E cho biết, kết quả MRI tim, được phân tích trên phần mềm chuyên dụng CVI42, cho thấy bệnh nhân mắc bệnh cơ tim phì đại thất trái. Đáng chú ý, mặc dù phân suất tống máu thất trái (EF) vẫn được bảo tồn, chỉ số biến dạng dọc toàn bộ cơ tim (GLS) đã suy giảm. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng co bóp của cơ tim đã bị ảnh hưởng từ giai đoạn sớm, ngay cả khi chỉ số EF vẫn trong giới hạn bình thường.

"Đặc biệt, hình ảnh ngấm thuốc đối quang từ muộn (LGE) ghi nhận vùng xơ hóa cơ tim chiếm khoảng 19% khối lượng thất trái. Tình trạng xơ hóa với tỷ lệ lớn có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá nguy cơ biến cố tim mạch, nhất là nguy cơ rối loạn nhịp thất nguy hiểm và đột tử do tim ở người mắc bệnh cơ tim phì đại", BSCKII Nguyễn Minh Châu nói.

Theo Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, trường hợp này cho thấy vai trò của cộng hưởng từ tim trong phát hiện và đánh giá mức độ tổn thương cơ tim. Khi kết quả khảo sát động mạch vành chưa giải thích được triệu chứng của người bệnh, MRI tim có thể cung cấp thêm thông tin về cấu trúc cơ tim, chức năng co bóp và mức độ xơ hóa.

Việc đánh giá đồng thời hình thái cơ tim, các chỉ số chức năng và diện tích xơ hóa giúp bác sĩ có thêm cơ sở để phân tầng nguy cơ, từ đó xây dựng kế hoạch theo dõi và điều trị phù hợp.

Với bệnh nhân này, tình trạng xơ hóa cơ tim diện rộng, giảm GLS và block nhĩ thất là những dấu hiệu cần được đánh giá chuyên sâu. Người bệnh cần được xem xét tầm soát thêm các nguyên nhân gây phì đại cơ tim, trong đó có bệnh Fabry và bệnh amyloidosis tim...

BSCKII Nguyễn Minh Châu cho rằng, để điều trị cho bệnh nhân cơ tim phì đại, các bác sĩ có thể chỉ định theo dõi điện tâm đồ Holter để phát hiện những rối loạn nhịp tiềm ẩn, đồng thời hội chẩn chuyên khoa điện sinh lý tim nhằm đánh giá nguy cơ đột tử và cân nhắc các biện pháp dự phòng, bao gồm cấy máy phá rung tim tự động (ICD) nếu người bệnh đáp ứng tiêu chuẩn chỉ định.

Theo các bác sĩ, phát hiện sớm bệnh cơ tim phì đại, xác định mức độ xơ hóa và đánh giá đầy đủ nguy cơ rối loạn nhịp có ý nghĩa quan trọng trong quản lý bệnh. Điều này giúp bác sĩ lựa chọn phương án theo dõi, điều trị phù hợp, hướng tới giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.