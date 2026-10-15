Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở Tuyên Quang, thông tin trên tờ giấy gây chú ý

Ngày 15/10, tin từ Công an xã Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại thôn Tả Ván. Lực lượng chức năng đã phối hợp với cơ sở y tế đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu và tiến hành xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 14/10, bà Lý Minh Phận (sinh năm 1988, trú tại thôn Tả Ván, xã Lao Chải) đang ngủ tại nhà thì nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Thức dậy kiểm tra, bà phát hiện một bé trai sơ sinh được đặt trong túi ni-lông.

Bên cạnh cháu bé có một chiếc làn nhựa màu trắng, bên trong đựng quần áo, tã, bỉm, sữa, thuốc uống và một số vật dụng cần thiết dành cho trẻ sơ sinh.

Địa điểm phát hiện cháu bé là khu vực quán đặt máy xay sát của gia đình bà Phận, cách mép Quốc lộ 4 khoảng 7m, thuộc thôn Tả Ván, xã Lao Chải.

Công an xã Lao Chải tiếp nhận, chăm sóc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường. Ảnh: CA.

Tại hiện trường, người dân còn phát hiện một tờ giấy viết bằng mực xanh. Nội dung cho biết người để lại cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng và mong muốn người phát hiện giúp đỡ chăm sóc cháu. Trên tờ giấy ghi ngày sinh của bé là 19/9/2026.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Phận đã trình báo Công an xã Lao Chải để lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc ban đầu.

Qua kiểm tra ban đầu tại cơ sở y tế, sức khỏe cháu bé ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Song song với việc bảo đảm an toàn cho trẻ, Công an xã Lao Chải đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ hoàn cảnh phát hiện cháu bé, xác định thông tin về cha, mẹ và người thân, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ theo quy định pháp luật.

Công an xã Lao Chải đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến cháu bé, cha, mẹ hoặc người thân của cháu, kịp thời cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.