Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ màu đỏ ở Nghệ An

Khoảng 21h30 ngày 16/10, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại đường nội đồng Bàu Múi Hang, xóm Đồng Nhân, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An.

Hiện, cháu bé đang đư ợc một người dân địa phương tạm thời chăm sóc, trong khi chính quyền xã thông báo tìm kiếm mẹ đẻ và người thân.

Theo thông báo của UBND xã Yên Trung, người phát hiện cháu bé là chị Trần Thị Minh. Sau đó, vụ việc được Tổ an ninh cơ sở xóm Đồng Nhân tiếp nhận và xử lý ban đầu.

Cháu bé là trẻ sơ sinh giới tính nam. Ảnh: UBND xã Yên Trung.

Qua kiểm tra, cháu bé là trẻ sơ sinh giới tính nam, chưa xác định được ngày tuổi, nặng 3,3 kg. Tình trạng sức khỏe ban đầu bình thường, không phát hiện khuyết tật bẩm sinh hoặc thương tích bên ngoài.

Thời điểm được tìm thấy, cháu bé được quấn trong khăn màn màu trắng, đặt bên trong một chiếc giỏ vuông màu đỏ. Bên cạnh có một số quần áo trẻ sơ sinh và một thanh sữa. Tuy nhiên, tại hiện trường không có thư từ hay vật dụng làm tín vật của mẹ đẻ hoặc người thân để lại.

Hiện, cháu bé đang được chị Trần Thị Minh, trú tại xóm Đồng Nhân, xã Yên Trung, tạm thời chăm sóc và nuôi dưỡng.

Thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi và hộ tịch, UBND xã Yên Trung thông báo công khai trong 7 ngày liên tục, kể từ ngày 12/11/2026, nhằm tìm kiếm mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Chính quyền địa phương đề nghị mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ nếu biết thông tin, sớm liên hệ với UBND xã Yên Trung để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.