Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần Trung tâm Thể thao

Ngày 5/10, Công an phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận tin báo về một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực gần Trung tâm Thể thao thành phố.

Bé trai sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được đặt trong giỏ nhựa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h15 ngày 4/9, trong lúc đi thể dục buổi sáng, bà Đàm Thị Hòa (trú tại phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu) phát hiện cháu bé được đặt trong giỏ nhựa, bên trong có vài bộ quần áo. Bà Hòa sau đó báo sự việc tới Công an phường.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Tuần Châu chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp với Công an phường lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi, đồng thời đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi TP Quảng Ninh để kiểm tra sức khỏe.

Cháu bé là bé trai, khoảng 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,7kg. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe cháu ổn định, ăn uống và vệ sinh bình thường.

Cháu bé đã được đưa đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi TP Quảng Ninh.

Để tìm người thân cho cháu bé, UBND phường Tuần Châu đã niêm yết thông báo tại trụ sở phường trong 7 ngày liên tục. Cha, mẹ đẻ, ông, bà hoặc người thân của cháu được đề nghị đến liên hệ để làm thủ tục nhận con, cháu.

Hết thời gian thông báo, nếu không có người thân đến nhận, UBND phường sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Hiện bà Hòa đã xin phép đưa cháu bé về nhà chăm sóc trong thời gian chờ người thân tới nhận.