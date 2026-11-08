Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ lại kèm lời nhắn nhờ nuôi dưỡng

Ngày 8/11, ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 20h30 ngày 7/11, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ lại trước cửa Trạm QB6, thuộc Lữ đoàn 134, tại thôn Đồng Tiến. Bên cạnh cháu có một chiếc giỏ đựng quần áo, tã lót và bình sữa đã pha sẵn.

Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé còn có một mảnh giấy ghi: “Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ điều kiện để nuôi cháu. Mong gia đình nào có khả năng giúp đỡ nuôi cháu”.

Mảnh giấy được để lại bên cạnh cháu bé. (Ảnh: Nga Nguyễn)

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng và đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Lâm Tuấn Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, bệnh viện tiếp nhận cháu bé vào khoảng 21h cùng ngày. Qua thăm khám ban đầu, cháu nặng khoảng 3,5kg, có biểu hiện vàng da sinh lý.

Hiện cháu đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Nhi. Sức khỏe cơ bản ổn định. Kinh phí chăm sóc, điều trị được bệnh viện hỗ trợ từ nguồn của đơn vị và sự đóng góp của cán bộ, nhân viên y tế.

Bác sĩ Lâm Tuấn Phương cho biết, bệnh viện đang phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục bàn giao cháu bé cho cơ quan chức năng theo quy định.

Ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lê thông tin thêm, chiều 8/11, chính quyền địa phương tổ chức họp, đồng thời tham khảo ý kiến Sở Nội vụ để thống nhất phương án chăm sóc cháu bé trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục liên quan.

Hiện có hai gia đình bày tỏ nguyện vọng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé. Trong đó, một gia đình hiếm muộn, 25 năm chưa có con; gia đình còn lại cũng mong muốn được đón cháu về chăm sóc.

Trước mắt, địa phương phối hợp với thôn, các đoàn thể và bệnh viện bố trí người chăm sóc cháu bé tạm thời, đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định, bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ.