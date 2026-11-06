Phát hiện bé trai 2 tuổi lang thang một mình lúc tối muộn ở Lâm Đồng, người đàn ông có quyết định kịp thời

Theo tin từ Công an xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng, khoảng 19h30 ngày 4/11, trên đường đi làm về, anh C. (SN 1992, trú xã Quảng Hòa, Lâm Đồng) bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi đi lang thang một mình trên tỉnh lộ 4B.

Tìm mãi không thấy người thân, anh C. lập tức đưa cháu đến Công an xã trình báo.

Cháu bé được mẹ đón về. Ảnh: Công an xã Quảng Hòa.↵

Ngay trong đêm, Công an xã Quảng Hòa phối hợp lực lượng ANTT cơ sở khẩn trương tìm kiếm.

Ít lâu sau, gia đình cháu bé được xác định. Người mẹ là chị S. (SN 1992) đang hốt hoảng đi tìm con. Cháu bé đã được bàn giao an toàn cho gia đình trong niềm vui vỡ òa của người thân.

Cơ quan công an khuyến cáo, đã có nhiều vụ trẻ em đi lạc dẫn tới hậu quả đau lòng, các bậc phụ huynh cần giám sát, quan tâm con mình nhiều hơn.