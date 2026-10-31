Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại bản Khục Ính.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 30/10, gia đình bà Vi Thị Hiền, trú tại bản Khục Ính, xã Châu Lộc, bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc ở khu vực trước cổng nhà. Khi chạy ra kiểm tra, bà Hiền phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại.

Ngay sau đó, bà Hiền đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Châu Lộc để kiểm tra sức khỏe, đồng thời thông báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Qua thăm khám ban đầu, nhân viên y tế xác định cháu bé là gái, khoảng 5 ngày tuổi, sức khỏe hiện ổn định.

Hiện, chính quyền xã Châu Lộc đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc, thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời bảo đảm việc chăm sóc và quyền lợi của cháu bé.

Được biết, bà Vi Thị Hiền bày tỏ nguyện vọng được nhận bé gái làm con nuôi nếu sau thời gian thông báo, không có mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận cháu theo quy định.