Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng

Ngày 13/11, thông tin từ UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, địa phương đang phát đi thông báo tìm kiếm cha mẹ và người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cánh đồng Quỳnh Trang.

Bác sĩ xác định là bé gái sơ sinh, nặng khoảng 3kg, sức khỏe hiện ổn định.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 12/11, trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thị Láng (trú khối 18, phường Hoàng Mai) khi đi qua khu vực cánh đồng Quỳnh Trang bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ khóc.

Tiến lại gần kiểm tra, chị Láng phát hiện một bé gái sơ sinh nằm một mình giữa cánh đồng, trong tình trạng rét run. Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, chị đã nhanh chóng đưa về nhà chăm sóc và giữ ấm.

Đến sáng 13/11, gia đình chị Láng đưa cháu bé đến Trạm Y tế Quỳnh Trang để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, các y, bác sĩ xác định cháu là bé gái sơ sinh, nặng khoảng 3kg, sức khỏe hiện ổn định.

Hiện, chính quyền phường Hoàng Mai đang thông báo tìm kiếm cha mẹ và người thân của cháu bé. Những ai có thông tin liên quan được đề nghị liên hệ UBND phường Hoàng Mai hoặc Trạm Y tế Quỳnh Trang để phối hợp xác minh, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý, bé gái tiếp tục được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế Quỳnh Trang.

Trường hợp không xác định được cha mẹ hoặc người thân, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước tiếp theo nhằm bảo đảm quyền lợi, bảo vệ và chăm sóc cháu bé, đồng thời giải quyết việc nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật.