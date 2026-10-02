Phát hiện bé gái 4 tháng tuổi tử vong trong thùng rác bên đường: Chi tiết 'dị biệt' ở bàn chân lật tẩy tội ác của người mẹ

Tối 28/9, một người phụ nữ đã phát hiện bé gái 4 tháng tuổi tên Luna bị bỏ rơi bên trong một thùng rác trên đường Alba, thành phố Los Angeles (Mỹ). Bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, tại đây các bác sĩ tuyên bố em đã tử vong.

Takiyah Babers, 19 tuổi, mẹ ruột của đứa trẻ sau đó đã bị bắt giữ vì nghi ngờ giết người. Theo Daily Mail, Babers hiện đang bị giam giữ với mức bảo lãnh tại ngoại lên tới 2 triệu USD.

Luna được tìm thấy trong thùng rác trên đường Alba. Ảnh: NBCLA

Sự việc đau lòng được hé lộ khi ông Herman Johnson và bà Laura Lacey, cha mẹ nuôi của Babers, xem được bản tin vào rạng sáng 29/9 về thi thể một em bé có 6 ngón ở bàn chân trái được tìm thấy. Nhận ra đặc điểm nhận dạng này trùng khớp với cháu gái mình, họ đã vội vã tìm đến căn hộ nơi Babers đang sống.

Đối mặt với cha mẹ nuôi, Babers liên tục đưa ra những lời nói dối quanh co. Ban đầu, cô nói Luna đang ngủ, sau đó lại bao biện rằng đứa trẻ đang ở với cha ruột - người vốn chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô bé.

Để trấn an ông bà, Babers lấy lý do rời đi đón con, rồi quay lại cho họ xem một đoạn video trên điện thoại để chứng minh em bé vẫn ổn. Tuy nhiên, bà Laura tinh ý nhận ra quần áo Babers mặc trong video khác hoàn toàn với bộ đồ cô mặc sáng hôm đó. Sự nghi ngờ càng tăng thêm khi họ phát hiện chiếc ghế ngồi ô tô của Luna vẫn còn nằm trong phòng ngủ.

Nỗi đau ập đến khi gia đình biết được sự thật về nơi cháu gái mình được tìm thấy. Ông Johnson chia sẻ trong sự bàng hoàng thốt không nên lời, trong khi bà Lacey đau xót cho biết toàn bộ gia đình đang phải gánh chịu cú sốc quá lớn.

Theo các nguồn tin, Babers đang bị tạm giam với mức bảo lãnh tại ngoại là 2 triệu USD. Ảnh: NBCLA

Ngày 30/9, gia đình cùng cộng đồng địa phương đã tổ chức một buổi cầu nguyện ngay tại chiếc thùng rác nơi bé Luna được phát hiện. Rất nhiều hoa, nến, bóng bay và ảnh của em đã được đặt lại đây để tưởng nhớ.

Hiện tại, Sở cảnh sát Los Angeles vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án và kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với Đơn vị Chống bạo hành trẻ em để phối hợp làm rõ.