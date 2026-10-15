Phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã về ma túy tại cửa khẩu

Huỳnh Thị Ngọc Thủy, đang bị truy nã, được Bộ đội bàn giao cho Công an. Ảnh: BĐBP

Khoảng 1h30 ngày 14/10/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác của Trạm Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy, SN 1986, thường trú tại TP HCM, là người đang bị truy nã.

Qua xác minh thông tin, lực lượng chức năng xác định bà Thủy bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Quyết định số 1993 ngày 12/11/2015 của cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP HCM.

Ngay sau khi xác định đúng đối tượng, tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ bà Thủy, đồng thời liên hệ với lực lượng Công an TP HCM để phối hợp tiếp nhận, bàn giao theo quy định pháp luật.

Việc phát hiện đối tượng truy nã tại cửa khẩu cho thấy vai trò của công tác kiểm soát xuất nhập cảnh trong chủ động phát hiện, ngăn chặn những trường hợp đang bị cơ quan chức năng truy tìm. Quá trình phối hợp giữa lực lượng biên phòng và công an địa phương góp phần bảo đảm việc xử lý đối tượng được thực hiện đúng quy định.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.