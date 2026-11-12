Phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã trong quá trình tiếp nhận công dân từ Campuchia

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do phía Campuchia trục xuất. Ảnh: Tiến Vinh

Ngay sau khi tiếp nhận công dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định. Quá trình làm việc được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các trường hợp đều được hướng dẫn, giải thích cụ thể những nội dung liên quan để hiểu rõ quy trình, yên tâm trở về với gia đình.

Đối với những công dân có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị quan tâm, bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, thăm khám sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi để sớm trở về địa phương. Đơn vị cũng chủ động thăm hỏi, động viên, giúp người dân ổn định tâm lý sau thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài và gặp những vấn đề phát sinh trong quá trình xuất, nhập cảnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn. Ảnh: Tiến Vinh

Trong quá trình tiếp nhận, thông qua công tác sàng lọc, nắm tình hình và phối hợp với các lực lượng chức năng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn (sinh năm 1992, trú tại thành phố Hồ Chí Minh). Đối tượng bị Cơ quan Công an truy nã ngày 1/6/2024 về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao đối tượng cho cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.