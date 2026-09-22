Phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Bảo Lâm và Hạnh Phúc

Tại xóm Lạng Cá, xã Bảo Lâm, phát hiện, bắt quả tang B.V.L, sinh năm 2000, trú tại xóm Pác Riệu, xã Cô Ba có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an thu giữ 1 gói giấy, bên trong chứa hêrôin, được đối tượng cất giữ để sử dụng.

Đối tượng B.V.L và tang vật.

Tiếp đó, tại quán cắt tóc thuộc xóm Lạng Cá, Công an xã phát hiện, bắt quả tang H.V.T, sinh năm 1986, trú tại xóm Lạng Cá, xã Bảo Lâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói giấy bạc, bên trong chứa hêrôin, đối tượng cất giữ để sử dụng.

Đối tượng C.V.Q và tang vật vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại xã Hạnh Phúc, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Lũng Luông, Tổ công tác Công an xã chủ trì, phối hợp với Công an xã Phục Hòa phát hiện, bắt quả tang C.V.Q, sinh năm 1993, trú tại xóm Đức Hạnh, xã Cốc Pàng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,19 gam hêrôin.

Công an 2 xã lập biên bản bắt người phạm tội, niêm phong vật chứng, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.