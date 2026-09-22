Phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Bảo Lâm và Hạnh Phúc
Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm” của Công an tỉnh, Công an các xã Bảo Lâm và Hạnh Phúc tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Qua đó liên tiếp phát hiện 3 vụ, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tại xóm Lạng Cá, xã Bảo Lâm, phát hiện, bắt quả tang B.V.L, sinh năm 2000, trú tại xóm Pác Riệu, xã Cô Ba có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an thu giữ 1 gói giấy, bên trong chứa hêrôin, được đối tượng cất giữ để sử dụng.
Tiếp đó, tại quán cắt tóc thuộc xóm Lạng Cá, Công an xã phát hiện, bắt quả tang H.V.T, sinh năm 1986, trú tại xóm Lạng Cá, xã Bảo Lâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói giấy bạc, bên trong chứa hêrôin, đối tượng cất giữ để sử dụng.
Tại xã Hạnh Phúc, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Lũng Luông, Tổ công tác Công an xã chủ trì, phối hợp với Công an xã Phục Hòa phát hiện, bắt quả tang C.V.Q, sinh năm 1993, trú tại xóm Đức Hạnh, xã Cốc Pàng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,19 gam hêrôin.
Công an 2 xã lập biên bản bắt người phạm tội, niêm phong vật chứng, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/phat-hien-bat-giu-3-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-tai-xa-bao-lam-va-hanh-phuc-3192603.html