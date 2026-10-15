Phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 1.500 bao thuốc lá nhập lậu

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Vinh

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 15/10, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Dầu chủ trì, phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc tổ chức tuần tra tại khu vực đường bê tông thuộc tổ 2, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe máy di chuyển từ đường bê tông ven biển ra đường ĐT45 (đường Suối Cái - Gành Dầu) có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe máy do Trần Văn Ngoan (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Cà Mau) điều khiển đang vận chuyển 2 túi nylon màu đen, bên trong mỗi túi chứa 250 bao thuốc lá điếu, tổng cộng 500 bao.

Trên xe máy do Danh Hoàng Phụng (sinh năm 2002, trú tại tỉnh An Giang) điều khiển có 2 túi nylon màu đen, bên trong mỗi túi chứa 250 bao thuốc lá điếu và 1 bao tải màu xám, bên trong có 1 thùng chứa 500 bao thuốc lá điếu, tổng cộng 1.000 bao.

Như vậy, tổng số thuốc lá điếu phát hiện trên 2 xe máy là 1.500 bao.

Qua khai thác ban đầu, hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên theo chỉ đạo của một người đàn ông tên Danh Tiền (sinh năm 1997, tạm trú tại đặc khu Phú Quốc). Hai đối tượng vận chuyển thuốc lá từ nhà Tiền đến khu vực Cửa Cạn; khi gần đến địa điểm giao hàng, Tiền sẽ liên hệ chỉ dẫn tiếp.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Gành Dầu để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.