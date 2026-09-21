Phát hiện bàn tay lạ thò ra dưới gầm bàn khi vừa bước vào nhà, cô gái hoảng loạn la hét

Một đoạn video clip ghi lại màn trêu chọc của bạn trai dành cho cô gái đang khiến cư dân mạng thích thú. Chỉ vài giây mất cảnh giác, cô gái đã có phen hú vía trước màn chơi khăm không báo trước.

Theo nội dung đoạn clip, cô gái vừa từ bên ngoài trở về nhà. Lúc này, người bạn trai đang ở bên trong đã âm thầm gỡ chốt cửa rồi nhanh chóng chạy đi nấp.

Biết bạn gái sắp vào nhà, người bạn trai liền bày trò trêu chọc. Anh gỡ chốt cửa rồi núp xuống gầm bàn để thực hiện kế hoạch...

Không hề hay biết mình đang trở thành "nhân vật chính" của một màn trêu chọc, cô gái bước vào nhà với vẻ khá bình thản. Tuy nhiên, điều khiến cô khó hiểu là căn nhà dường như không có ai.

Sau khi bước vào, cô gái đặt đồ xuống bàn. Đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ từ phía dưới bàn thò lên rồi túm lấy chân cô.

Bị tấn công bất ngờ, cô gái hét toáng lên, lập tức nhảy ra xa vì quá sợ hãi. Phản ứng này cũng khiến màn trêu chọc trở nên hài hước hơn.

Bạn gái vừa vào nhà, anh liền túm chân khiến bạn gái giật mình, la hét và bỏ chạy ra xa.

Khoảnh khắc được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người xem cũng phải giật mình theo cô gái, nhưng sau đó lại không nhịn được cười trước màn "mai phục" có phần bá đạo của người bạn trai.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước. Không ít người cho rằng có một người yêu thích trêu chọc như vậy thì cuộc sống chắc chắn chẳng bao giờ thiếu tiếng cười, nhưng đôi khi cũng phải chuẩn bị tinh thần vì có thể bị dọa đến "đứng tim".

Dù chỉ là một trò đùa giữa hai người, những màn hù dọa bất ngờ cũng cần được cân nhắc để tránh khiến đối phương quá hoảng sợ hoặc vô tình xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

“Trời ơi, tôi xem mà giật mình theo luôn á ”

“Yêu đúng người hệ thích chơi khăm là ngày nào cũng có bất ngờ.”

“Cô gái chắc từ nay về nhà phải bật đèn, soi gầm bàn trước quá ”

“Tôi mà là cô này chắc hét xong đứng hình mất mấy giây.”

“Cười thì cười thật nhưng bị dọa kiểu này chắc tim cũng muốn rớt ra ngoài.”

“Ở với người thích đùa thế này chắc tuổi thọ giảm vài năm mất.”