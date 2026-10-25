Phát hiện 91 người nước ngoài lao động chui trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III

Theo kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với người nước ngoài làm việc, cư trú trên địa bàn, lực lượng chức năng đã tiến hành đối chiếu hồ sơ và nhân sự thực tế tại doanh nghiệp. Qua kiểm tra, công an xác định công ty này có hành vi bảo lãnh, làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định.

Một số trường hợp người nước ngoài làm việc không phép tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện 91 người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp này trên 90 ngày nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp cũng vi phạm hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý.

Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý doanh nghiệp cùng các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.