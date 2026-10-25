Phát hiện 91 người nước ngoài làm việc không phép tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai

Cuộc kiểm tra do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện trong đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định pháp luật.

91 người nước ngoài đã làm việc tại doanh nghiệp trên 90 ngày nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp cũng được xác định có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý.

Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý doanh nghiệp và các cá nhân liên quan theo quy định.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động rà soát hồ sơ pháp lý của toàn bộ lao động nước ngoài, bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định trước khi bố trí làm việc.

Các doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo lãnh, quản lý người nước ngoài; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi người lao động nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng hoặc thay đổi tình trạng cư trú, đồng thời phối hợp xử lý các giấy tờ liên quan.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, cư trú và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn.