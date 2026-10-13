Phát hiện 89 cá thể động vật hoang dã trong tủ đông

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh vừa lập hồ sơ xử lý ông T.Q.H, trú tại phường Hà Lầm, về hành vi mua bán lâm sản trái pháp luật.

Các lực lượng tiến hành phân loại và kiểm đếm số động vật hoang dã để tạm giữ tang vật vi phạm.

Trước đó, ngày 9/10, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh, Công an phường và đại diện UBND phường Hà Lầm kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông H.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ cấp đông có 60 cá thể cò trắng nặng 40 kg, 18 cá thể cuốc biển nặng 2 kg, 10 cá thể sóc cây nặng 7 kg và một cá thể hoẵng nặng 15 kg. Toàn bộ số động vật này đã bị giết mổ, tổng khối lượng 64 kg.

Theo thông tin phân loại trong hồ sơ vụ việc, hoẵng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông H. khai đã thu mua số động vật hoang dã trên từ các nguồn không rõ ràng để bán kiếm lời và thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, hoàn thiện hồ sơ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. về hành vi mua bán lâm sản trái pháp luật. Theo thông tin từ đơn vị, mức phạt đối với hành vi vi phạm là 20 triệu đồng.

Các lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất tại hộ gia đình ông T.Q.H.

Trong mùa chim di cư, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp kiểm tra, ngăn chặn các hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép. Người dân được khuyến cáo không đặt bẫy, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định; kịp thời thông báo cho kiểm lâm, công an hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện vi phạm.