Lực lượng Chi cục Hải quan khu vực VII tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lào Cai là địa bàn biên giới có hoạt động giao thương, xuất - nhập khẩu diễn ra sôi động. Bên cạnh thuận lợi để phát triển kinh tế cửa khẩu, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Công tác kiểm soát hải quan được triển khai chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước tình hình đó, Chi cục Hải quan khu vực VII đã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Từ đầu năm đến ngày 15/10/2026, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 67 vụ vi phạm kiểm soát hải quan, tổng trị giá tang vật hơn 40,5 tỷ đồng.

Tang vật điện thoại di động nhập lậu bị lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện, thu giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hàng hóa qua biên giới.

Tang vật vi phạm bị thu giữ đa dạng, gồm 9.000 gram vàng, trên 8 tấn thực phẩm đông lạnh và nhiều mặt hàng khác như flycam, điện thoại thông minh, máy tính bảng, củ tam thất, thuốc lá điện tử, thuốc lá nhập lậu, rượu... Kết quả này cho thấy sự chủ động của lực lượng Hải quan trong kiểm soát hàng hóa, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua địa bàn.

Công chức Hải quan kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin hàng hóa trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan.

Song song với kiểm soát, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cũng được triển khai quyết liệt. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 339 vụ vi phạm liên quan đến gian lận thuế, vi phạm thủ tục hải quan, vận chuyển trái phép hàng hóa và các hành vi vi phạm khác, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực VII tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu và địa bàn trọng điểm; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.