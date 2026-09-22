Phát hiện 6 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Thành Cổ Quảng Trị

Ngày 22/9, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực ngân hàng Agribank chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị.

Đại tá Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu phố Thành Cổ (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Trước đó, nhận được thông tin tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, thuộc khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sỹ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô... Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đến nay, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... xen lẫn trong gạch, đá và tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sỹ được đưa về quàn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ. Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực kể trên.

Lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Cách đây ít ngày, UBND xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) vừa phát đi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn tại địa phương phối hợp xác minh thông tin liên quan đến hài cốt liệt sỹ được quy tập tại khu vực Trí Bưu (phường Quảng Trị).

Theo văn bản của UBND xã Triệu Phong, thông tin rộng rãi về di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sỹ gồm một thẻ căn cước mang tên Phạm Thị Thương, sinh ngày 6/2/1932 (quê thôn Cổ Thành, huyện Triệu Phong (cũ), tỉnh Quảng Trị. Trên thẻ thể hiện thông tin cha là Phạm... Y, mẹ là Nguyễn Thị Viện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một ngòi bút máy có dòng chữ “Lê Thị Chính”.

UBND xã Triệu Phong đề nghị cán bộ, người dân trên địa bàn kiểm tra, xác minh và cung cấp những thông tin liên quan, qua đó góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ được quy tập tại khu vực Trí Bưu.