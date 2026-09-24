Phát hiện 54 con heo dương tính với dịch tả heo châu Phi ở Vĩnh Thông

Phương tiện cùng số heo được lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: VŨ DUY

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông phối hợp UBND phường kiểm tra xe tải biển kiểm soát 19A-897.XX do ông Nguyễn Công T. điều khiển, đang dừng trên đường Mạc Thiên Tích, khu phố Mạc Thiên Tích.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 54 con heo, trọng lượng khoảng 8 - 10kg/con. Ông T. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, kết quả xét nghiệm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số heo.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện và số heo về trụ sở để xác minh, đồng thời lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xét nghiệm.

Kết quả cho thấy các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF).

Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Thông phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy toàn bộ số heo theo quy định.

Công an phường Vĩnh Thông đang phối hợp UBND phường tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng tiêu hủy số heo theo quy định. Ảnh: VŨ DUY