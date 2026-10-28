Phát hiện 522 bao thuốc lá ngoại không có hóa đơn trên xe khách

Hơn 500 bao thuốc lá lậu vận chuyển trên xe khách bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km111+100, Quốc lộ 18, Tổ công tác số 3, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh tiến hành dừng, kiểm tra xe khách biển kiểm soát 18B-02538, lưu thông theo hướng Bãi Cháy – Tuần Châu.

Phương tiện do ông P.V.Đ (SN 1979, trú tại Trà Hạ, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 522 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh tiếp tục xử lý theo quy định.