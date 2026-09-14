Phát hiện 5 thanh niên nam, nữ 'làm chuyện mờ ám' ở nhà 'Trường ca sỹ'

Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ, ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Trường (còn gọi là Trường ca sỹ), sinh năm 1986, trú ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Trường. Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ↵

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 10 giờ, ngày 3/4, từ tin báo của người dân, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra phát hiện 5 thanh niên nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Nguyễn Vũ Trường ở ấp Phú Xuân, xã Châu Thành. Kết quả giám định nỏ thủy tinh thu giữ tại hiện trường có ma túy đá và nước tiểu các đối tượng cũng dương tính với ma túy đá.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Trường là người cung cấp ma túy, địa điểm sử dụng và có sử dụng ma túy chung với nhóm người trên vào sáng ngày 03 tháng 4, rồi ra ngoài trước khi Công an phát hiện.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm tạm giam đối với Nguyễn Vũ Trường để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”./.