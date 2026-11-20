Video: CSGT Huế phát hiện hai vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc.

Ngày 20-11, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, thông qua công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng chức năng vừa phát hiện hai vụ việc liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BKS 75C-087.84 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Đông Hà đến Huế. Đội CSGT đường bộ số 2 đã bố trí tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến và tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE (Thái Lan), 360 hộp nhãn hiệu OAIS (Thái Lan), 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổng giá trị lô hàng hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và kiểm tra tải trọng phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện ô tô BKS 50H-141.58 do Trương Đình Hải (SN 1996, trú tại TDP 5, xã A Lưới 2, TP Huế) điều khiển có hành vi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%.

CSGT Huế phát hiện hàng hoá không rõ nguồn gốc trên xe quá tải.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và Công ty TNHH TMDV VCDL Xuân Thảo (địa chỉ tại số 264 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm về quá tải trọng.

Đáng chú ý, trong quá trình yêu cầu hạ tải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 5 tấn vải và 3 bao áo khoác không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.