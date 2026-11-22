Theo tạp chí People, ngày 19/11, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, bang Florida (Mỹ), nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 liên quan đến một vụ án nghiêm trọng tại ngôi nhà ở thành phố Plant City.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phát hiện 5 thành viên trong cùng một gia đình tử vong, gồm hai vợ chồng và 3 người con lần lượt 1 tuổi, 3 tuổi và 5 tuổi.

Danh tính các nạn nhân chưa được cơ quan chức năng công bố.

Tại cuộc họp báo sau vụ việc, Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough Chad Chronister cho biết, qua điều tra ban đầu, nhà chức trách xác định người cha có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ và 3 con nhỏ, sau đó cũng tử vong.

Theo ông Chronister, trước khi phát hiện sự việc, tổng đài khẩn cấp 911 đã tiếp nhận một cuộc gọi từ khu vực xảy ra vụ án. Những thông tin ghi nhận trong cuộc gọi đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough Chad Chronister. Ảnh: People. ↵

Khi đến hiện trường, cảnh sát tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh ngôi nhà và nhanh chóng tiếp cận bên trong để xác định tình hình. Tuy nhiên, cả 5 thành viên trong gia đình đều đã tử vong.

Cơ quan chức năng hiện chưa xác định được người thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

"Chúng tôi chưa biết chính xác cuộc gọi được thực hiện từ điện thoại nào hoặc bằng cách nào", Cảnh sát trưởng Chronister cho biết.

Đáng chú ý, theo nhà chức trách, gia đình này đã sinh sống tại địa chỉ trên khoảng một năm. Trong thời gian đó, cảnh sát không ghi nhận cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ nào từ ngôi nhà.

Thông tin ban đầu cũng cho thấy cả hai vợ chồng đều không có tiền án.

Đến thời điểm công bố thông tin, cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

"Cũng như tất cả mọi người, chúng tôi đang cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao sự việc lại xảy ra", ông Chronister chia sẻ.

Sau vụ việc, Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough kêu gọi những người đang gặp khó khăn, áp lực hoặc khủng hoảng trong cuộc sống chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và các tổ chức hỗ trợ.

Ông nhấn mạnh, đặc biệt trong thời điểm cuối năm, những áp lực về tâm lý và cuộc sống có thể khiến một số người cảm thấy quá tải. Việc kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ là điều cần thiết để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc.