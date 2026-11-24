Theo ABC News, vụ việc xảy ra chiều 19/11 tại một ngôi nhà ở thành phố Plant City, hạt Hillsborough, bang Florida (Mỹ).

Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, ông Chad Chronister, cho biết lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi đến số khẩn cấp 911 vào khoảng 15h29 cùng ngày.

Hơn 10 phút sau, các sĩ quan có mặt tại hiện trường. Trong quá trình kiểm tra khu vực xung quanh ngôi nhà, cảnh sát phát hiện một trong ba đứa trẻ.

Lực lượng chức năng sau đó phá cửa chính để vào bên trong và phát hiện 5 người đã tử vong, gồm một người đàn ông, một phụ nữ và ba trẻ em.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, cả 5 nạn nhân đều tử vong do trúng đạn. Ba đứa trẻ lần lượt mới 1 tuổi, 3 tuổi và 5 tuổi.

Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, ông Chad Chronister, thông tin về vụ việc tại cuộc họp báo. Ảnh: ABC New.

Tại cuộc họp báo tối cùng ngày, ông Chronister cho biết nhà chức trách đang điều tra theo hướng người chồng đã dùng súng sát hại vợ và ba con trước khi tự tử.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa được xác định.

Theo cảnh sát trưởng, trong khoảng một năm gia đình này sinh sống tại địa chỉ trên, cơ quan chức năng không ghi nhận cuộc gọi yêu cầu cảnh sát can thiệp nào. Cả hai vợ chồng cũng không có tiền án.

Đáng chú ý, đến thời điểm tổ chức họp báo, cảnh sát vẫn chưa xác định được người đã gọi điện đến số khẩn cấp 911 để trình báo sự việc.

Ông Chronister cho biết vụ án gây ảnh hưởng tâm lý lớn đối với các sĩ quan trực tiếp đến hiện trường và nhân viên tổng đài tiếp nhận cuộc gọi.

Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ việc, đồng thời kêu gọi những người đang gặp khó khăn hoặc khủng hoảng trong cuộc sống chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, lực lượng điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ án.