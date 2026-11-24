Đợt kiểm tra được triển khai trong hai ngày 20 và 21/11, nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường trọng điểm.

Phát hiện lái xe dương tính với ma túy trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực A Lưới.

Qua kiểm tra 414 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy, 409 trường hợp có kết quả âm tính.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra đột xuất trên những tuyến giao thông trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.