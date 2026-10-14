Phát hiện 480 kg xúc xích nhập lậu qua biên giới

Lực lượng chức năng tiêu huỷ tang vật vi phạm.

Vụ việc được phát hiện tại khu vực bờ kè phía sau Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Đối tượng vi phạm là H.H.T., sinh năm 1989, trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng mua xúc xích đông lạnh từ Trung Quốc, lợi dụng thời gian nghỉ trưa của lực lượng chức năng để vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật gồm xúc xích đông lạnh đựng trong các thùng carton, tổng trọng lượng 480 kg, trị giá trên 28 triệu đồng.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.H.T. số tiền 3,750 triệu đồng; đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

PV