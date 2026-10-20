Phát hiện 43 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại TP Đồng Nai

Ngày 20/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến việc tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, chiếm đoạt tài sản qua mạng và đánh bạc

Trước đó, tối 23/6 và rạng sáng 24/6/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/6, tại hai căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, lực lượng công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Kiểm tra căn nhà A26B đường Phạm Văn Nghĩa, khu phố 15, phường Tam Hiệp, công an phát hiện thêm 5 người nước ngoài không có hộ chiếu. Tại căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins, lực lượng chức năng phát hiện một người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Qua làm việc, xác minh tại các cơ sở lưu trú, cơ quan công an xác định tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, cư trú tại phường Trấn Biên) cùng Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) tham gia bố trí nơi ở cho người nước ngoài. Linh và Li Kun chung sống như vợ chồng từ năm 2017, có một con chung.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Linh. Ảnh: CAĐN

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5/2026, thông qua tài khoản WhatsApp mang tên “Co Co”, Li Kun được thuê tìm chỗ ở cho khoảng 30 người nước ngoài với lý do sang Việt Nam livestream bán hàng. Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu. Sau đó, Linh tiếp tục thuê hai căn nhà A34, A35 trên đường D5 và căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins để bố trí nơi ở cho người nước ngoài.

Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền do Li Kun và những người nước ngoài chuyển đến; đồng thời thuê người sửa chữa, lắp đặt camera, mua giường, nệm và vật dụng sinh hoạt. Cơ quan điều tra còn xác định Linh giới thiệu chỗ thuê, đứng tên thuê nhà cho một số người Trung Quốc khác để bố trí người nước ngoài lưu trú trái phép.

Ngoài hành vi liên quan đến tổ chức lưu trú, cơ quan công an xác định Linh rủ rê, lôi kéo Lăng Hoài Lâm (27 tuổi, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, anh ruột của Li Kun) thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Theo kết quả điều tra, nhóm này dùng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả, chiếm đoạt 1.090,21 USDT, tương đương khoảng 28,3 triệu đồng. Lực lượng chức năng thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và một máy tính bảng.

Ngày 2/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Linh về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm này, Linh đang nuôi con nhỏ.

Trong quá trình kiểm tra, công an cũng phát hiện hành vi đánh bạc tại một căn nhà trên đường D5, phường Trấn Biên, thu giữ 13,9 triệu đồng dùng để đánh bạc. Ngày 3/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can quốc tịch Trung Quốc gồm Han Xu (SN 1994), Lin Kang Ling (SN 2004) và Song Yue Qi (SN 1989) về tội “Đánh bạc”.

Đến ngày 6/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Li Kun; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Linh về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.