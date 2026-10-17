Phát hiện 4 trẻ nhỏ bị bỏ rơi trước cổng chùa ở TP.HCM, cơ quan chức năng phát thông báo khẩn

Ngày 17/10, UBND phường An Khánh, TP.HCM thông báo tìm cha mẹ hoặc người thân của 4 trẻ em bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác trên đường Trần Não. Hiện, sức khỏe các bé ổn định và đang được nhà nuôi dạy trẻ mồ côi chăm sóc.

Tối 13/10, một sư cô tại chùa Diệu Giác phát hiện 4 trẻ em không có giấy tờ tùy thân trước cổng chùa nên trình báo cơ quan chức năng.

4 cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Tiền phong.

Theo thông tin từ UBND phường An Khánh, 4 trẻ gồm 2 bé trai và 2 bé gái. Bé trai lớn nhất khoảng 3 tuổi, cao 90 cm, nặng 10 kg, mặc áo thun trắng sọc đỏ và quần ngắn màu cam. Bé trai còn lại khoảng 2 tuổi, cao 85 cm, nặng 10 kg, mặc áo thun xanh dương và quần ngắn có sọc đỏ, xanh, đen.

Hai bé gái gồm một bé khoảng 15 tháng tuổi, cao 85 cm, nặng 10 kg, mặc bộ đồ màu vàng có họa tiết hoa vàng; bé còn lại khoảng 9 tháng tuổi, cao 80 cm, nặng 6 kg, mặc quần áo liền thân màu hồng, họa tiết con báo màu trắng và xám.

Hiện sức khỏe của cả 4 trẻ đều bình thường. Các bé đang được Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác nuôi dưỡng, chăm sóc.

UBND phường An Khánh đề nghị cha mẹ đẻ hoặc người thân của các bé liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện thủ tục nhận lại trẻ.

Sau 7 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, UBND phường An Khánh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định hiện hành.