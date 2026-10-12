Phát hiện 30kg vàng trị giá gần 100 tỷ đồng bị tráo thành 8 chai nước xả vải trong khách sạn, cảnh sát lập tức điều tra

Phát hiện 30kg vàng trị giá gần 100 tỷ đồng bị tráo thành 8 chai nước xả vải trong khách sạn

Cảnh sát thu hồi 30kg vàng sau vụ trộm tinh vi tại khách sạn

Theo Tạp chí Người quan sát dịch từ Sohu, cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã thu hồi số vàng trị giá khoảng 3,8 triệu USD (tương đương 98 tỷ đồng) bị đánh cắp và bắt giữ 2 người đàn ông liên quan đến vụ trộm được lên kế hoạch tinh vi.

Cụ thể, các nghi phạm đã tráo 30kg vàng dạng hạt trong hành lý của nạn nhân bằng 8 chai nước xả vải có trọng lượng tương đương.

Cảnh sát cho biết họ nhận được trình báo vào sáng sớm ngày 7/10 từ một người đàn ông Trung Quốc. Người này nghi ngờ khoảng 30kg vàng dạng hạt, trị giá gần 4 triệu USD, đã bị lấy trộm khỏi hành lý của mình tại một khách sạn ở Kwun Tong, Hồng Kông.

Số vàng đã bị thay thế bằng 8 chai nước xả vải có tổng trọng lượng tương đương. Người bạn đi cùng và ở chung phòng khách sạn với nạn nhân cũng biến mất.

Cảnh sát điều tra, bắt giữ 2 người tình nghi

Cảnh sát sử dụng hệ thống camera giám sát trên toàn thành phố để truy tìm các nghi phạm.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ một người đàn ông tại Tai Po. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này mang theo thẻ phòng của một khách sạn trong cùng khu vực.

Sau đó, họ đến phòng khách sạn và thu hồi toàn bộ số vàng bị đánh cắp.

Nghi phạm còn lại bị bắt tại cửa khẩu Lo Wu khi đang tìm cách rời Hồng Kông.

Ông Tang Tsz-hin, thanh tra trưởng thuộc đồn cảnh sát khu vực Kwun Tong, mô tả đây là vụ án được lên kế hoạch “tỉ mỉ”.

“Người chủ mưu chính là bạn đồng hành của nạn nhân. Đối tượng bị nghi đã sắp xếp để hai người đàn ông khác mua nước xả vải từ trước và đặt một phòng khách sạn liền kề”, ông Tang cho hay.

Theo ông, khi nạn nhân xuống tầng dưới hút thuốc trong thời gian ngắn, người bạn đã mở cửa để hai người đàn ông nói trên vào phòng lấy trộm vàng. Các đối tượng chỉ mất hai phút để đánh tráo 30kg vàng.

Cảnh sát tiết lộ sau khi gây án, các nghi phạm sử dụng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau nhằm đánh lạc hướng quá trình điều tra.

Ông Tang tiết lộ hai nghi phạm bị bắt giữ (lần lượt 27 và 41 tuổi) đều là công dân Trung Quốc sở hữu giấy phép hai chiều – loại giấy tờ do chính quyền đại lục cấp cho người dân đến Hồng Kông. Cả hai đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nạn nhân cũng nhập cảnh Hồng Kông bằng giấy phép hai chiều và chủ yếu mua bán vàng tại các cơ sở được cấp phép. Người đi cùng là bạn bè đã làm việc với nạn nhân trong nhiều tháng.

Cảnh sát nhận định người bị nghi là chủ mưu đã rời Hồng Kông trước khi nạn nhân trình báo vụ việc. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm đối tượng này.

Theo cảnh sát Hồng Kông, trộm cắp là hành vi vi phạm nghiêm trọng, có thể bị phạt tù lên tới 10 năm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng nhắc nhở người dân hãy bảo vệ tài sản có giá trị của mình khi ra đường, cảnh giác và đảm bảo đồ đạc luôn trong tầm mắt.

Hồng Kông từng ghi nhận nhiều vụ trộm cướp vàng táo tợn, trong đó nổi bật nhất là các vụ án lớn xảy ra gần đây:

Theo Đời sống và Pháp luật, vụ cướp 65 kg vàng tại quận Hung Hom vào tháng 9/2025, một nhóm khoảng 10-17 nghi phạm giả danh nhân viên vận chuyển đã đột nhập vào một xưởng kim hoàn tại Tòa nhà Công nghiệp Fu Hang. Nhóm này vơ vét 65 kg vàng thỏi và hơn 100 triệu HKD tiền mặt, tổng giá trị thiệt hại ước tính lên tới 200 tỷ đồng tiền vàng và 101 tỷ đồng tiền mặt. Đến tháng 3/2026, cảnh sát đã bắt giữ được một số nghi phạm liên quan.

Tháng 6/2026 đã xảy ra vụ phục kích cướp vàng tại sân bay Quốc tế Hồng Kông. Một người đàn ông 36 tuổi bị một nhóm cướp dùng dao tấn công tại bãi đỗ xe của sân bay khi đang vận chuyển 6 thỏi vàng (nặng khoảng 6 kg), trị giá khoảng 7 triệu HKD. Cảnh sát Hồng Kông sau đó đã bắt giữ 7 nghi phạm, một số đồng phạm khác được cho là đã bỏ trốn sang Trung Quốc đại lục.