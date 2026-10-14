Phát hiện 3 trường hợp vận chuyển đường cát trái phép qua biên giới

Cán bộ Biên phòng làm việc với đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Cụ thể, lúc 0 giờ 5 phút, lực lượng chức năng phát hiện V.V.H. (32 tuổi) điều khiển vỏ lãi vận chuyển 35 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.750 kg.

Đến 0 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện N.C.T. (32 tuổi) và N.V.G. (58 tuổi) sử dụng vỏ lãi vận chuyển 30 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.500 kg.

Tiếp đó, vào lúc 1 giờ 15 phút, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng vận chuyển đường cát bằng vỏ lãi. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng bỏ lại tang vật và rời khỏi hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1.750 kg đường cát.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật bị thu giữ.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 5 tấn đường cát, 3 vỏ lãi, 2 máy xăng và 1 máy dầu đã qua sử dụng. Đồn Biên phòng Cầu Muống đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.