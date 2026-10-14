Phát hiện 3 trường hợp vận chuyển đường cát trái phép qua biên giới
Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày 13-10, Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 trường hợp vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam, với tổng khối lượng khoảng 5 tấn.
Cụ thể, lúc 0 giờ 5 phút, lực lượng chức năng phát hiện V.V.H. (32 tuổi) điều khiển vỏ lãi vận chuyển 35 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.750 kg.
Đến 0 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện N.C.T. (32 tuổi) và N.V.G. (58 tuổi) sử dụng vỏ lãi vận chuyển 30 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.500 kg.
Tiếp đó, vào lúc 1 giờ 15 phút, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng vận chuyển đường cát bằng vỏ lãi. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng bỏ lại tang vật và rời khỏi hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1.750 kg đường cát.
Tổng số tang vật thu giữ gồm 5 tấn đường cát, 3 vỏ lãi, 2 máy xăng và 1 máy dầu đã qua sử dụng. Đồn Biên phòng Cầu Muống đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phat-hien-3-truong-hop-van-chuyen-duong-cat-trai-phep-qua-bien-gioi-a246241.html