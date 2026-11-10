Phát hiện 3 trường hợp đánh bắt tận diệt

Thượng tá Lê Văn Dữ, Trưởng Công an Xã Trần văn Thời, cho biết, tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ 3 bộ công cụ kích điện, 3 bình ắc quy cùng các tang vật có liên quan. Qua làm việc, cả 3 trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

3 đối tượng cùng tang vật bị tạm giữ tại cơ quan Công an Xã Trần Văn Thời.

Việc sử dụng kích điện khai thác thuỷ sản không chỉ làm suy giảm nguồn lợi thuỷ sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với sức khỏe, tính mạng người sử dụng và những người xung quanh.

Trước tình trạng trên, Công an Xã Trần Văn Thời tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mô hình “Không dùng xung điện khai thác thuỷ sản trái phép”, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, lựa chọn phương thức khai thác phù hợp, chung tay bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Thượng tá Lê Văn Dữ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng kích điện để khai thác thuỷ sản trái phép, đồng thời vận động người thân cùng thực hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm./.