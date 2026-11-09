Phát hiện 3 thi thể trong nhà: Mảnh giấy bí ẩn trước cửa khiến người đưa thư bàng hoàng

Người đưa thư tại bang New Jersey (Mỹ), người phát hiện mảnh giấy có nội dung kỳ lạ trước cửa một căn nhà, vừa tiết lộ những chi tiết bất thường trước khi cảnh sát tìm thấy 3 thi thể bên trong.

Theo New York Post, người đưa thư được xác định là Dom Clements, nhân viên Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS). Ngày 6/11, trong lúc thực hiện nhiệm vụ phát thư tại khu vực Mount Holly, bang New Jersey, người này phát hiện một mảnh giấy viết tay dán trên cửa trước của căn nhà nằm trên đường Winding Way.

Trên mảnh giấy có dòng chữ “9-1-1 Inside” (Gọi 911, bên trong), kèm hình vẽ hai khuôn mặt buồn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Clements lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong bên trong căn nhà.

Mảnh giấy dán trước cửa một căn nhà ở New Jersey, dẫn cảnh sát đến phát hiện 3 thi thể bên trong. Nguồn: NBC10 Philadelphia

Chia sẻ với New York Post trong cuộc phỏng vấn ngày 8/11, Clements cho biết điều khiến anh chú ý nhất là vị trí và cách thức mảnh giấy được đặt trước cửa.

Theo người đưa thư, anh là người duy nhất thường xuyên đến căn nhà này mỗi ngày để giao thư. Vì vậy, việc xuất hiện một thông điệp bất thường ngay trước cửa khiến anh không khỏi nghi ngờ.

“Tôi thấy rất kỳ lạ vì người duy nhất có thể nhìn thấy tấm biển đó là tôi. Tôi là người duy nhất đến căn nhà này mỗi ngày. Người khác không thể nhìn thấy nó từ bên ngoài”, Clements kể lại.

Anh cho biết thêm, tấm giấy được dán bằng băng keo trong suốt. Loại băng keo tương tự cũng được sử dụng để niêm phong hộp thư của căn nhà.

Clements mô tả hình vẽ trên giấy khá sơ sài, chỉ gồm hai khuôn mặt buồn. Đáng chú ý, chi tiết này càng khiến vụ việc trở nên khó hiểu khi cảnh sát sau đó phát hiện 3 thi thể bên trong nhà.

“Có đúng hai khuôn mặt, vừa khít với khoảng trống trên tờ giấy. Đó là tất cả những gì người vẽ có thể đưa vào”, anh nói, đồng thời cho biết mảnh giấy có kích thước khoảng 8,5 x 11 inch (tương đương khổ giấy A4).

Người đưa thư cũng nhận xét căn nhà có vẻ ngoài nhếch nhác, khác biệt so với những ngôi nhà xung quanh. Tuy nhiên, theo những gì anh biết, những người sinh sống tại đây khá thân thiện.

Trước khi gọi cảnh sát, Clements đã hỏi ý kiến một phụ nữ hàng xóm đang đi dạo gần đó. Người này cho biết khu vực Winding Way vốn là một khu dân cư yên tĩnh và có 4 anh chị em cùng sinh sống trong căn nhà nói trên.

“Họ hầu như không rời khỏi nhà và cũng không ai lái xe đi đâu”, người hàng xóm kể lại.

Trước đó, một người dân khác tên David Babock nói với NBC10 Philadelphia rằng các nạn nhân là những người cao tuổi, gồm hai anh em trai và một người chị hoặc em gái, đều ở độ tuổi ngoài 60.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như thông tin về nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của 3 nạn nhân, đồng thời làm rõ ai là người đã để lại mảnh giấy bí ẩn trước cửa căn nhà.

Sở Cảnh sát Mount Holly và Văn phòng Công tố hạt Burlington cho biết, tại thời điểm thông báo vụ việc, chưa ghi nhận bất kỳ mối đe dọa hay nguy hiểm nào đối với cộng đồng liên quan đến sự việc này.