Phát hiện 3 phương tiện có dấu hiệu khai thác cát trái phép

Các trường hợp và phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: CAHP

Ngày 1/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, đêm 24/9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng tiến hành tuần tra, kiểm soát trên sông Lai Vu, đoạn thuộc địa bàn xã Lai Khê, phát hiện liên tiếp ba phương tiện có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Khoảng 22h30', lực lượng chức năng phát hiện hai phương tiện do N.V.N. và N.V.K. điều khiển đang hút cát trực tiếp từ lòng sông lên khoang chứa. Tại thời điểm kiểm tra, mỗi phương tiện đã hút được khoảng 25 m3 cát lẫn nước.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện một phương tiện do N.V.T. điều khiển, có gắn thiết bị bơm hút cát chuyên dụng, lưu thông vào ban đêm. Qua kiểm tra, phương tiện không có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy và có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.