Phát hiện 3 người vận chuyển động vật nghi là tê tê, hoẵng

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10/10, trong quá trình tuần tra tại thôn Đạ Long, xã Đam Rông 4, tổ công tác Công an xã phát hiện 3 người có biểu hiện nghi vấn khi vận chuyển động vật.

Những người liên quan trong vụ việc cùng động vật được phát hiện.

Những người liên quan gồm S.H.S (SN 1979), N.H.M (SN 2003) và S.H.T (SN 1995), cùng trú tại thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng.

Tang vật thu giữ gồm một cá thể động vật nghi là tê tê đã chết, nặng 6,53kg và 4 bộ phận động vật nghi là hoẵng.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả ba khai nhận đã cùng đặt bẫy tại khu vực rừng giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk khoảng một tuần trước đó.

Cá thể động vật nghi là tê tê đã chết, nặng 6,53 kg.

Đến trưa ngày 10/10, khi kiểm tra bẫy, nhóm phát hiện hai cá thể động vật mà theo lời khai là tê tê và hoẵng.

Sau đó, nhóm chia cá thể được cho là hoẵng thành nhiều bộ phận, giữ nguyên cá thể còn lại rồi vận chuyển về nhà. Khi đi qua thôn Đạ Long, cả ba bị lực lượng công an phát hiện.

Trong quá trình xác minh, Công an xã Đam Rông 4 phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk và lực lượng kiểm lâm yêu cầu tháo gỡ toàn bộ bẫy đã đặt, đồng thời thu giữ tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Bẫy được ghi nhận trong quá trình xác minh vụ việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, vận chuyển, buôn bán hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và sản phẩm từ thú rừng.