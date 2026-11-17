Cơ sở Mỹ Nhân Ngư.

Thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cuối tháng 10/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) đã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 7 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn có liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của hộ kinh doanh Kati.

Làm rõ hoạt động chứa mại dâm tại hai cơ sở massage

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, địa chỉ số 52 - 54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, lực lượng Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở, giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại các phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt. Khang trực tiếp tư vấn, nhận tiền và điều nhân viên phục vụ khách. Đáng chú ý, cơ sở còn thu lợi từ tiền vé massage.

Tại cơ sở Regal, địa chỉ số 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm.

Kết quả điều tra xác định, Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở, tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm tại các phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt, chưa kể tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ. Hoạt động này được thực hiện nhằm thu hút khách, tăng doanh thu cho cơ sở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh về tội “Chứa mại dâm”.

Gái bán dâm được đưa về cơ quan công an xử lý.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm núp bóng hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh Kati, có địa chỉ tại số 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, từ việc phát hiện một cặp nam, nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, lực lượng Công an đã mở rộng xác minh, làm rõ hoạt động môi giới mại dâm liên quan đến 4 người gồm: Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung.

Theo kết quả điều tra, Thu là người trực tiếp điều hành cơ sở; Lương đảm nhiệm việc quản lý, môi giới tiếp viên cho khách; Giang phụ trách thu tiền; còn Trung tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu cho khách.

Đáng chú ý, cơ sở này còn thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức “tiền phạt” đối với các tiếp viên khi ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố cả 4 bị can nêu trên về tội “Môi giới mại dâm” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như vậy, qua các vụ việc tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, Regal và hộ kinh doanh Kati, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến các hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Công an làm việc với các đối tượng liên quan.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Không chỉ tập trung đấu tranh với hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm, trong đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ đầu tháng 11/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người còn phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra Bar Miuli, Vela bar và Bar Golden trên địa bàn phường Sài Gòn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm. Đáng chú ý, tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 53 người tại 3 cơ sở, Công an ghi nhận 3 trường hợp có kết quả dương tính, gồm một khách tại Bar Miuli dương tính với cần sa và 2 nhân viên tại Vela bar, Bar Golden dương tính với ma túy. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thực tế từ các vụ việc trên cho thấy, một số đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tổ chức, môi giới mại dâm nhằm thu hút khách, gia tăng doanh thu và trục lợi. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa bàn.

Việc kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ để thực hiện hành vi phạm tội; bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp làm vỏ bọc cho các hành vi phạm tội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.