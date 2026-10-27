Phát hiện 27 nhân viên dùng bằng giả, trường đại học bị yêu cầu thu hồi toàn bộ tiền lương đã trả

Theo tờ Dawn, yêu cầu trên được đưa ra tại cuộc họp của PAC do ông Nisar Ahmed Khuhro chủ trì nhằm xem xét các nội dung trong báo cáo kiểm toán năm 2024 và 2025 của Đại học Khoa học Sức khỏe Dow.

Báo cáo chỉ rõ ban lãnh đạo nhà trường chưa thực hiện xác minh bằng cấp của đội ngũ nhân sự được tuyển dụng trong thời gian kiểm toán, đồng thời không đưa ra phản hồi thỏa đáng cho những câu hỏi chất vấn liên quan.

Trước thực trạng này, Ủy ban Kiểm toán công cũng đề nghị tất cả các trường đại học công lập trên địa bàn tỉnh Sindh phải báo cáo chi tiết tình hình xác minh văn bằng đối với cả đội ngũ giảng viên lẫn nhân viên hành chính.

Thông tin từ tờ The Express Tribune cho thấy, trong tổng số 5.350 nhân sự đang làm việc tại Đại học Dow, hiện mới chỉ có 1.945 người được xác minh văn bằng, trong khi hơn 3.400 trường hợp còn lại vẫn đang trong quá trình chờ xử lý.

Một góc Đại học Khoa học Sức khỏe Dow (Pakistan). Ảnh: Dow University of Health Sciences Official

Ông Zainul Abideen Shah, Giám đốc tài chính của nhà trường, cho biết đơn vị này đã ký hợp đồng trị giá 7,36 triệu rupee Pakistan với Công ty HRSG để triển khai việc rà soát hồ sơ. Qua quá trình kiểm tra số hồ sơ ban đầu, cơ quan chuyên môn đã phát hiện 27 trường hợp sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Những nhân sự vi phạm này đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau tại trường, từ lễ tân, văn thư, vận hành máy tính, cán bộ hành chính, nhân viên thanh toán cho đến kỹ thuật viên và điều dưỡng.

Các loại văn bằng, chứng chỉ bị làm giả bao gồm bằng cử nhân thương mại (BCom), cử nhân nghệ thuật (BA), cử nhân khoa học (BSc), thạc sĩ thương mại (MCom), thạc sĩ khoa học máy tính, bằng tốt nghiệp điều dưỡng và chứng chỉ tốt nghiệp trung học.

Giám đốc tài chính Zainul Abideen Shah xác nhận nhà trường đã sa thải toàn bộ 27 nhân viên nêu trên, đồng thời Chủ tịch PAC yêu cầu đơn vị phải truy thu toàn bộ số tiền lương từng chi trả cho những trường hợp được tuyển dụng dựa trên hồ sơ gian lận này.

Giải trình thêm tại cuộc họp, Tiến sĩ Nazli Hussain, Hiệu trưởng Đại học Dow, thông tin rằng hơn 70% bằng cấp của đội ngũ bác sĩ tham gia công tác giảng dạy tại trường đã được xác thực và phần còn lại đang tiếp tục được hoàn tất.

Đối với 3.400 nhân viên chưa có kết quả rà soát, ban lãnh đạo nhà trường cho biết hồ sơ hiện đang được Ủy ban Giáo dục Đại học Pakistan (HEC) trực tiếp xử lý.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Ủy ban Kiểm toán công cũng tiến hành rà soát ngân sách và nguồn thu hằng năm của Đại học Dow.

Theo báo cáo từ Giám đốc tài chính, ngân sách hoạt động mỗi năm của trường ở mức 26 tỷ rupee Pakistan, trong khi nguồn thu đạt khoảng 25 tỷ rupee từ các hoạt động đào tạo, dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và các nguồn thu khác, với riêng khoản học phí đóng góp 4,5 tỷ rupee.

Hiệu trưởng Nazli Hussain cho biết thêm, nhà trường hiện có hơn 300 chỉ tiêu tuyển sinh theo diện xét tuyển dựa trên thành tích học tập với mức thu 60.000 rupee mỗi năm, còn sinh viên theo diện tự túc tài chính phải đóng 500.000 rupee mỗi năm.

Riêng đối với sinh viên quốc tế, mức học phí dao động từ 10.000 đến 18.000 USD mỗi năm theo quy định của Hội đồng Y khoa và Nha khoa Pakistan.