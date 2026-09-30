Phát hiện 248 bình 'khí cười' vận chuyển trái phép qua biên giới

Ngày 30/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô, lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn khí N2O (thường gọi là “khí cười”) từ Trung Quốc về Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm đếm 248 bình khí N2O thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CAQN

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại nhà Tằng Mằn Thống (SN 1993, trú thôn Nà Pò, xã Hoành Mô), phát hiện 62 bao tải dứa, bên trong chứa tổng cộng 248 bình khí N2O. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, Tằng Mằn Thống cùng 3 người khác đang bốc vác, tập kết số bình khí tại đây. Qua đấu tranh, những người liên quan khai nhận số khí N2O trên được vận chuyển trái phép qua biên giới vào đêm 13/9/2026.

Mở rộng xác minh, cơ quan Công an xác định nhóm gồm Tằng Mằn Thống, Lạc A Sìn, Lý Văn Ngò và Tằng Dẩu Thống đã cùng góp tiền mua số khí N2O trên. Nhóm này còn thuê thêm 6 người tại địa phương tham gia cảnh giới, bốc vác và vận chuyển hàng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Quảng Ninh) đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.